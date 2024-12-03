حمية: إعطاء الموافقة للخطوط الجوية العراقية على إعادة تسيير رحلاتها من بيروت واليها

كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية على منصة "إكس": "تم إعطاء الموافقة على معاودة شركة الخطوط الجوية العراقية بإعادة تسيير رحلات من والى بيروت بتاريخ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، على ان تصل اول رحلة غدا صباحا من بغداد بناء على كتاب مرسل من الشركة إلى المديرية العامة للطيران المدني".

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