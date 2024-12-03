حركة "شباب لبنان" طالبت بسحب اعلان "مهين لرمزية شجرة الميلاد"

أعلن جهاز الاعلام والتواصل في "حركة شباب لبنان"، في بيان، ان "الحركة اسفت لانتشار اعلان صادر عن احدى الشركات الكبرى في لبنان على اكثر من لوحة اعلانية خارجية منتشرة على الطرق، يتضمن مجسما لشجرة الميلاد ذات الرمزية عند الطوائف المسيحية الكريمة، مرسوم بطريقة مهينة للشجرة ورمزيتها اذ تقصد المعلن رسم الشجرة بالاحذية".

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وأكدت ان "هذا التصرّف المهين صادر عن شركة عليها أن تعلم، ان لهذه الشجرة رمزية استثنائية عند طوائف تمثل شريحة واسعة من اللبنانيين، وبالتالي فهي مطالبة بسحب هذا الاعلان فوراً، كما وان الجهات الرقابية على الشركات والاعمال الاعلانية مطالبة بالايعاز للشركة بالاسراع في سحب اعلانها من الاسواق وعن الطرق ". ‎