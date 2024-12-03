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لبنان

منى جمعة اللهيب غادرت مكان إقامتها ولم تعد... هل رأيتموها؟

Lebanon 24
03-12-2024 | 03:16
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي  - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: منى جمعة اللهيب (مواليد عام 1969، لبنانيّة) التي غادرت مكان إقامتها، الكائن في محلّة أرض جلّول، بتاريخ 1-11-2024، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرقمين: 810171-01، أو 810170-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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