استشارات طبية مجانية في مستشفى الساحل

اعلن مستشفى الساحل تنظيم استشارات طبية مجانية، وحسومات بنسبة 50% على الصور الشعاعية والفحوص المخبرية، بدءًا من 4/12/2024 لغاية 6/12/2024 من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

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