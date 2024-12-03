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لبنان

استشارات طبية مجانية في مستشفى الساحل

Lebanon 24
03-12-2024 | 03:48
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اعلن مستشفى الساحل تنظيم استشارات طبية مجانية، وحسومات بنسبة 50% على الصور الشعاعية والفحوص المخبرية،  بدءًا من 4/12/2024 لغاية 6/12/2024 من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.
 
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