الجيش أعلن الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة

Advertisement

اعلنت وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش في" الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة في الجيش من الراغبين ومستوفي الشروط.على الراغبين التقدم بطلباتهم شخصيًّا إلى شركة ليبان بوست حصرًا، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي، اعتبارًا من 3/ 12/ 2024 ولغاية 3/ 1 / 2025 ضمنًا.سيصار إلى اختيار العدد اللازم بالأفضلية لتطويعهم في الجيش، وفقًا للحاجة والشروط التي تحددها القيادة في حينه".