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لبنان

باسيل من دار الفتوى: الانتخابات الرئاسية إستحقاق لبناني والتفاهم على الرئيس يحدده اللبنانيون

Lebanon 24
03-12-2024 | 04:38
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زار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف  يرافقه النائب أسعد درغام ومسؤول العلاقات مع الأحزاب الوطنية رمزي دسوم.
 
 وقال اثر اللقاء: "بدأنا حراكاً سياسياً من دار الفتوى ومعنيّون بالتحاور مع الجميع،  آملين عدم تجدد الحرب مما يتطلب وجود رئيس وحكومة لخلاص البلد".
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اضاف: "نحاول أن نمدّد التضامن الوطني بين اللّبنانيين ونترجمه في التفاهم على انتخاب رئيس وعلى إبعاد لبنان عن الحروب والصراعات ".

واكد ان "الانتخابات الرئاسية إستحقاق لبناني والتفاهم على الرئيس يحدده اللبنانيون ولا يجوز ربط هذا الاستحقاق بالاحداث في المنطقة".

 
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