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لبنان

انتشار كثيف للجيش في أحياء وشوارع صور

Lebanon 24
03-12-2024 | 04:59
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شهدت شوارع وأحياء صور انتشارًا كثيفًا للجيش للحفاظ على الأمن، ايذانا بالبدء في اعادة انتشار الجيش في الجنوب لا سيما القرى في الحدودية، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".

 
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