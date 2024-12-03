انتشار كثيف للجيش في أحياء وشوارع صور

شهدت شوارع وأحياء صور انتشارًا كثيفًا للجيش للحفاظ على الأمن، ايذانا بالبدء في اعادة انتشار الجيش في الجنوب لا سيما القرى في الحدودية، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".





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