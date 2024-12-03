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لبنان

سلوم زار أبو حيدر: لتعويض الصيادلة تمهيدا للعودة

Lebanon 24
03-12-2024 | 05:25
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زار نقيب صيادلة لبنان  الدكتور جو سلوم  يرافقه وفد من النقابة المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر  وسلّمه لائحة بـ400 صيدلية متضرّرة كليًّا وجزئيًّا، مطالبًا بتعويض اصحابها لتمكينهم من العودة الى لعب دورهم الصحي الاساسي في مناطقهم ما يُشكّل المدخل الالزامي لعودة المواطنين. 
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وأكد  ابو حيدر أحقيّة مطلب الوفد ، وأهميّة التعويض ودعم القطاع الصحي والاقتصادي الاساسي ، والعمل على تعويض  الصيادلة أولوية، وفي مقدّمة القطاعات التي يعمل على دعمها من خلال الجهات الدولية المانحة.

بدوره، أكّد سلوم استكمال لقاءاته مع مختلف الجهات المعنيّة بملف التعويضات والدعم ، بحيث يزور مع وفد من النقابة مجلس الجنوب الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل.
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