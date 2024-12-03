نقيب الصحافة زار نقيب المحررين مهنئاً

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زار نقيب الصحافة عوني الكعكي نقابة محرري الصحافة اللبنانية، وكان في استقباله النقيب جوزف القصيفي وأمين صندوق النقابة علي يوسف. وهنأ النقيب الكعكي مجلس نقابة المحررين على فوزه بالتزكية وعلى إعادة انتخاب القصيفي نقيبا.ثم جرى بحث في الوضع الصحافي والاعلامي في البلاد وما يواجهه من مشكلات على غير صعيد، وتم الاتفاق على عقد إجتماع مشترك يجري خلاله البحث في كل القضايا المتعلقة بالتحديات التي يواجهها القطاع الصحافي والاعلامي.وتوافق المجتمعون على" وجوب وعي خطورة المرحلة والتحلي بالقدر الأكبر من المسؤولية في هذه الأحوال الصعبة التي تعصف بلبنان، وتأكيد إحترام حرية العمل الصحافي والاعلامي، ورفض اي تعرض او اعتداء او ضغط او تهديد للعاملين فيه".