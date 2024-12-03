القرم تفقّد الاضرار الجسيمة التي لحقت بسنترال "أوجيرو" في المريجة

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قام وزير الاتصالات المهندس جوني القرم بجولة ميدانية على سنترال "أوجيرو" في المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت تفقّد خلالها الاضرار الجسيمة التي لحقت بالسنترال.وبعد الجولة التي رافقه فيها رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب ابراهيم الموسوي ورئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام والمدراء في وزارة الاتصالات و"أوجيرو" و"الفا" و"تاتش"، اكد الوزير القرم في مؤتمر صحافي عقده من مقر اتحاد بلديات الضاحية أنّ الوزارة تعمل على إصلاح الأعطال التي تسببت بها الاعتداءات الاسرائيلية بالنسبة إلى الإتصالات والإنترنت، لافتًا إلى أنّ عدد المحطات المتوقفة عن العمل قد انخفض من 56 إلى 15 في "تاتش"، ومن 27 إلى 8 في "ألفا" وهذا يدلّ على الجهد الكبير الذي تم بذله لتحسين وضع الشبكة، في حين تعمل الوزارة على إعادة تشغيل المحطات المتبقية في أسرع وقت ممكن.وقال القرم ان مركز المريجة يعتبر من أكبر المراكز التي تعرّضت لأضرار جراء العدوان الإسرائيلي، إذ أشار إلى أن المبنى لا يزال موجودًا إنّما الكابلات قد تعرّضت لضرر كبير.ولفت القرم إلى أنّ مدراء "أوجيرو" رافقوا الوزارة في هذه الجولة وهناك خطة عمل قائمة يتم العمل عليها لإعادة تشغيل المحطات.وشكر القرم رئيس اتحاد بلديات الضاحية الذي أبدى التعاون الكامل لتسريع عملية إصلاح الأعطال.بدوره، نوّه رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب ابراهيم الموسوي بعمل واستنفار اتحاد بلديات الضاحية الدائم، كما وشكر الوزير القرم لمبادرته في عملية الكشف عن الاضرار خاصة في المريجة.وأشار إلى أنّه خلال الجولة مع الوزير القرم تبين أن الشق المتعلق بالإدارة هو المتضرر أما التجهيزات التقنية لا مشكلة فيها، لافتًا إلى أنّ المشكلة التقنية الخارجية الوحيدة هي الكابلات التي تعرّضت للضرر بسبب القصف العنيف التي تعرّض له محيط المركز.وأكّد الموسوي أن الوزير القرم لن يكون متواجدًا فقط في الضاحية بل سيكون هناك زيارات متتالية لأكثر من مركز تعرّض للضرر سواء في النبطية أو البقاع أو بعلبك أو صور، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات مستنفرة اليوم وبإسم رئيس الاتحاد وأهالي الضاحية نريد أن نوجّه شكرا لوزارة الاتصالات لحضورها واستعداداتها للقيام بواجباتها.ولفت الموسوي إلى أن هناك قرارات اتخذها معالي وزير الاتصالات سواء بمبادرة منه أو بالتشاور تتعلق بتأجيل تحصيل الفواتير بالنسبة إلى المناطق المتضررة التي نزح منها اللبنانيون.من جانبه، شكر رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام زيارة الوزير القرم لتفقد الاضرار التي لحقت بمحطات الاتصالات، مؤكدًا على وجوب التعاون لاعادة تشغيل المحطات التي لا تزال عاطلة عن العمل.