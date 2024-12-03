وزير الدفاع التقى تيمور جنبلاط وأبو فاعور

التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور وجرى عرض للأوضاع العامة. وكان تأكيد على دور الجيش المركزي في حفظ وصون سلامة وامن لبنان وشعبه لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن.

Advertisement