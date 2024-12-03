بيان مهمّ من الجيش بشأن بلدة بقاعية وأخرى جنوبية

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه الآتي:"بتاريخ 3 /12 /2024، ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – البقاع.وبتاريخ 3 /12 /2024، ما بين الساعة 13.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في خراج بلدة القليلة - صور".