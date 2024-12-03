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لبنان

بو صعب استقبل سفيري البرازيل وقبرص

Lebanon 24
03-12-2024 | 06:35
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 استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم، سفيرة قبرص في لبنان  ماريا هادجيثيودوسيو.

كما استقبل  سفير البرازيل في لبنان  تارسيزيو كوستا، حيث تم التطرق الى قرار وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل والى الخروق المتعمدة من قبل اسرائيل و"التي تشكل استفزازاً للبنان وللمجتمع الدولي واعتداءً فاضحاً على سيادة لبنان وعلى المدنيين وعناصر الجيش اللبناني، ما يؤكد مرةً اخرى كذب وادعاءات اسرائيل في هذا الشأن".

كذلك تم البحث في ملفات مشتركة بين البلدين ، منها ازمة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الى قبرص حيث اكد بوصعب ان "لبنان يعاني ايضاً من هذه الازمة وعليه يجب حث المجتمع الدولي على ايجاد  حلول جذرية في هذا الشأن".

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