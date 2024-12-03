الخوري بحث وسفير الجزائر في ملفات موقوفين جزائريين في لبنان

استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري سفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي يرافقه القنصل العام حسن خليفة في مكتبه بالوزارة ظهر اليوم.



وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، بالإضافة الى شؤون قضائية، منها ملفات عدد من الموقوفين الجزائريين في لبنان.

Advertisement