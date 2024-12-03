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لبنان

بالصور... إضافة مواضيع جديدة إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
03-12-2024 | 06:48
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أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن إضافة مواضيع جديدة إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم غدّ الأربعاء في السرايا.
 
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
 
 
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