بالصور... إضافة مواضيع جديدة إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن إضافة مواضيع جديدة إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم غدّ الأربعاء في السرايا.

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