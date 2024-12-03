"تشكل خطراً"... دعوة لتلف كافة قوارير الغاز التي تضررت جراء العدوان

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دعا رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان النقيب فريد زينون، في بيان وزير الطاقة والمياه وليد فياض، إلى" اتخاذ قرار عاجل يقضي بتلف كافة قوارير الغاز التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان".وأكد أن "الكميات الكبيرة من القوارير المتضررة، التي تعود بمعظمها إلى الموزعين، أصبحت غير صالحة للاستعمال وتشكل خطراً على السلامة العامة".وأشار زينون إلى أن "آلاف القوارير، سعة 10 كيلوغرامات و35 كيلوغراماً، بالإضافة إلى العديد من الشاحنات والمركبات الخاصة بالموزعين، قد تعرضت لأضرار جسيمة تستدعي تمديداً جديداً لإصدار مليونَي قارورة غاز بديلة لتعويض الأضرار التي لحقت بالمواطنين والموزعين".وأوضح أن "هذه القوارير تُستخدم بشكل أساسي في المنازل، والمطاعم، والأفران، ما جعل شريحة واسعة من المواطنين تعاني نتيجة هذه الأضرار"، ودعا إلى "ضرورة تعميم قرار واضح وفوري إلى جميع مراكز تعبئة الغاز لاستبدال القوارير غير الصالحة والتأكد من التزام معايير السلامة العامة".وأكد زينون " أهمية النظر في هذا الملف بجدية وسرعة لتأمين سلامة المواطنين ومساعدتهم في تجاوز تداعيات هذه الأزمة"، مطالباً وزارة الطاقة" باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان عدم تكرار هذه المآسي وتعزيز إجراءات الأمان في قطاع الغاز".