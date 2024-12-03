اليوم.. ما حقيقة إطلاق صاروخ من لبنان باتّجاه كريات شمونة؟

أعلن الجيش الاسرائيلي أن "دوي الانفجار قرب كريات شمونة ناجم عن تفجير متحكم به لقذيقة سابقة غير منفجرة"، ما ينفي رواية هيئة البث الإسرائيلية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت عن "سقوط صاروخ من لبنان قرب كريات شمونة شمالي إسرائيل دون دوي صفارات إنذار ولا إصابات".