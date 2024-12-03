​لأوّل مرّة... دبابات إسرائيليّة وصلت إلى هذه النقطة في الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تحرّك 3 دبابات "ميركافا" إسرائيلية باتّجاه مفرق بلدتيّ برج الملوك - الخيام.



وتجدر الإشارة إلى أنّ الدبابات الإسرائيليّة لم تتمكن خلال الحرب من الوصول إلى هذه النقطة في جنوب لبنان.