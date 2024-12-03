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لبنان
لأوّل مرّة... دبابات إسرائيليّة وصلت إلى هذه النقطة في الجنوب
Lebanon 24
03-12-2024
|
07:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تحرّك 3 دبابات "ميركافا" إسرائيلية باتّجاه مفرق بلدتيّ برج الملوك - الخيام.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الدبابات الإسرائيليّة لم تتمكن خلال الحرب من الوصول إلى هذه النقطة في جنوب لبنان.
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