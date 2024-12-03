بري استقبل سفيرة كندا وتابع مع الأبيض أوضاع المستشفيات الحكومية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم وعرض معها الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية.



واستقبل الرئيس بري وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، وتم عرض للأوضاع العامة لا سيما السياسية والصحية منها وأوضاع المستشفيات الحكومية خاصة في المناطق التي كانت عرضة للعدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاع وكيفية دعمها وتفعيل عملها، إضافة الى تقديمات وزارة الصحة الاستشفائية والدوائية.

Advertisement