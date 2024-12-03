Advertisement

لبنان

باسيل بحث والسفير المصري في مرحلة بعد وقف النار

Lebanon 24
03-12-2024 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1287358-638688356809858015.png
Doc-P-1287358-638688356809858015.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس"التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل السفير المصري علاء موسى، وتداول معه "الوضع الداخلي في مرحلة بعد وقف النار وتطورات استحقاق رئاسة الجمهورية".

كما استقبل باسيل النائب أديب عبد المسيح وبحث معه في  المواضيع المستجدة لبنانياً.
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: الحل الوحيد المتاح الآن لوقف الحرب هو تطبيق الـ1701 بمرحلتيه
lebanon 24
03/12/2024 20:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لـ"الحدث": أحمل حزب الله الخطأ الاستراتيجي بسياسة وحدة الساحات
lebanon 24
03/12/2024 20:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جبران باسيل من عين التينة: أكدنا مع الرئيس بري العمل على اختيار اسم توافقي لرئاسة الجمهورية
lebanon 24
03/12/2024 20:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل
lebanon 24
03/12/2024 20:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24

جبران

باسيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2024-12-03
12:48 | 2024-12-03
12:32 | 2024-12-03
12:32 | 2024-12-03
11:58 | 2024-12-03
11:50 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24