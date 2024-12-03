باسيل بحث والسفير المصري في مرحلة بعد وقف النار

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استقبل رئيس"التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل السفير المصري علاء موسى، وتداول معه "الوضع الداخلي في مرحلة بعد وقف النار وتطورات استحقاق رئاسة الجمهورية".كما استقبل باسيل النائب أديب عبد المسيح وبحث معه في المواضيع المستجدة لبنانياً.