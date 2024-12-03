مطادرة وتوقيف وسط الأوتوستراد

تمكنت دورية من الجيش ومن قوى الامن الداخلي من توقيف أحد الاشخاص على اوتوستراد الزاهرية في طرابلس.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، حصلت عمليّة مطاردة قبل توقيف المطلوب.