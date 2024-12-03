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لبنان

مطادرة وتوقيف وسط الأوتوستراد

Lebanon 24
03-12-2024 | 08:30
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تمكنت دورية من الجيش ومن قوى الامن الداخلي من توقيف أحد الاشخاص على اوتوستراد الزاهرية في طرابلس.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، حصلت عمليّة مطاردة قبل توقيف المطلوب.
 
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