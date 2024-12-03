سلام استقبل وفد "المنتدى الاسلامي".. هذا ما تمّ تأكيده

استقبل الرئيس تمام سلام وفد "المنتدى الاسلامي" في لبنان برئاسة جميل قاطرجي .



وتم البحث في الاوضاع في لبنان بعد العدوان الاسرائيلي على البلاد، وكان تأكيد على وحدة الصف اللبناني والاسلامي.



Advertisement