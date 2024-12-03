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لبنان

سلام استقبل وفد "المنتدى الاسلامي".. هذا ما تمّ تأكيده

Lebanon 24
03-12-2024 | 08:20
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استقبل الرئيس تمام سلام وفد "المنتدى الاسلامي" في لبنان برئاسة جميل قاطرجي .

وتم البحث في الاوضاع في لبنان بعد العدوان الاسرائيلي على البلاد، وكان تأكيد على وحدة الصف اللبناني والاسلامي.
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تمام

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