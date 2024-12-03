غداً... مؤتمر صحافي لوزير الصحة

يعقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض مؤتمرًا صحافيا عند الساعة الثانية عشرة ظهر غد في وزارة الصحة، يقدم فيه حصيلة محدثة شبه نهائية لعدد الشهداء والجرحى قبل فترة توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان وبعدها.

Advertisement

وسيعرض الوزير الأبيض كذلك مجمل إستجابة الوزارة للتداعيات الصحية للعدوان، وذلك في جملة تقارير وإحصاءات تظهر بالأرقام خدمات الإستشفاء لجرحى الحرب والنازحين والأدوية والعلاجات التي تم تقديمها ومجموع الأموال التي صرفتها وزارة الصحة العامة خلال الحرب، إضافة إلى الأضرار التي تعرض لها القطاع الصحي وإعادة الترميم والإعمار.