أحمد الحريري نائباً لرئيس منظمة "الليبرالية الدولية"

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فاز الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، بموقع نائب رئيس منظمة "الليبرالية الدولية"، في الانتخابات التي شهدها مؤتمرها العام الـ 64 بعنوان "مستقبل الحرية"، الذي انعقد في العاصمة التشيلية سانتياغو، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة اكثر من 160 ممثلاً للأحزاب الليبرالية في العالم.واسفرت نتائج الانتخابات عن فوز د.كارل باكيه رئيساً للمنظمة، واستريد تورس النائب المنتدب للرئيس، واعادة انتخاب ويليام تاونسند أمينا عاماً و التجديد لأمناء المال.