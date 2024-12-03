Advertisement

لبنان

أحمد الحريري نائباً لرئيس منظمة "الليبرالية الدولية"

Lebanon 24
03-12-2024 | 08:38
A-
A+
Doc-P-1287367-638688372435970242.jpg
Doc-P-1287367-638688372435970242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 فاز الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، بموقع نائب رئيس منظمة "الليبرالية الدولية"، في الانتخابات التي شهدها مؤتمرها العام الـ 64 بعنوان "مستقبل الحرية"،  الذي انعقد في العاصمة التشيلية سانتياغو، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة اكثر من 160 ممثلاً للأحزاب الليبرالية في العالم.
Advertisement

واسفرت نتائج الانتخابات عن فوز د.كارل باكيه رئيساً للمنظمة، واستريد تورس النائب المنتدب للرئيس، واعادة انتخاب ويليام تاونسند أمينا عاماً و التجديد لأمناء المال.
 
كما تم اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المكتب التنفيذي، فانضمت عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" ميرنا منيمنة الى لجنة حقوق الانسان، وتم تعيين الدكتورة حكيمة الهيتي  رئيسة فخرية للمنظمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2024-12-03
12:48 | 2024-12-03
12:32 | 2024-12-03
12:32 | 2024-12-03
11:58 | 2024-12-03
11:50 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24