عقد تعاون بين مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" ومستشفى مار يوسف الجامعي

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تم توثيق هذا الاتفاق في مستشفى أوتيل ديو، في حضور رئيس جامعة القديس يوسف ورئيس مجلس إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس البروفيسور الأب سليم دكاش اليسوعي، والمدير العام لشبكة المستشفيات (USJ-HDF) السيد نسيب نصر، الأخت جيهان خرياطي، المديرة العامة لمستشفى مار يوسف الجامعي لجمعية راهبات الصليب والمستشارة المحلية الأخت تمام سلامة. صدر عن ادارة مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" بيانا، أشار الى انه "في ظل التحديات الصحية والإقتصادية التي يمر بها لبنان، أصبح من الضروري أن تعزز المؤسسات الطبية تضامنها وقدراتها لتلبية الإحتياجات المتزايدة للمرضى. ومن هذا المنطلق، تم توقيع اتفاقية تعاون بين المركز الطبي الجامعي مستشفى أوتيل ديو دو فرانس ومستشفى مار يوسف الجامعي لجمعية راهبات الصليب.تم توثيق هذا الاتفاق في مستشفى أوتيل ديو، في حضور رئيس جامعة القديس يوسف ورئيس مجلس إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس البروفيسور الأب سليم دكاش اليسوعي، والمدير العام لشبكة المستشفيات (USJ-HDF) السيد نسيب نصر، الأخت جيهان خرياطي، المديرة العامة لمستشفى مار يوسف الجامعي لجمعية راهبات الصليب والمستشارة المحلية الأخت تمام سلامة.

كان من بين الحضور، من مستشفى القديس يوسف الجامعي لراهبات الصليب: مدير الشؤون الطبية الدكتور جورج نوفل، المدير الطبي السابق البروفيسور جان بياجيني ورئيس قسم الجراحة البروفيسور بيار سركيس.



كما حضر من مستشفى أوتيل ديو عميد كلية الطب البروفيسور إيلي نمر، مدير الشؤون الطبية البروفيسور جورج دبر، مديرة الرعاية التمريضية الأخت سوزان عيد ورئيس المجلس الطبي البروفيسور الياس شلالا، والسيد شربل نسيم، المكلف بمهام شبكة المستشفيات التابعة لمستشفى أوتيل ديو.



يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشراكة بين المستشفيين في جميع المجالات. ويتضمن تبادل الخبرات الطبية، التمريضية والفنية من أجل تلبية احتياجات المرضى المتزايدة بشكل أكثر فعالية. وسيتم هذا التعاون وفقًا لقدرات وموارد كل مؤسسة، في إطار من التضامن والتحسين المستمر للرعاية".