إيمان غادرت منزل ذويها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:إيمان نافع العبيد (من مواليد عام 2004، سوريّة الجنسيّة)التي غادرت، بتاريخ 29-11-2024، منزل ذويها الكائن في شارع الجزائر – محلّة الظريف، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة زقاق البلاط في وحدة شرطة بيروت على الرقم 301628-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.