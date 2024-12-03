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لبنان

منتدى القادة الشباب الرقمي الدولي يتحدى الحرب ويجمع اللبنانيين

Lebanon 24
03-12-2024 | 09:43
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استضاف لبنان منتدى القادة الشباب الرقمي الدولي يوم الاثنين الواقع في 2 كانون الأول في تمام الساعة التاسعة صباحا، في جامعة القديس يوسف في بيروت حرم كلية العلوم والابتكار - مار روكز، وهو حدث يهدف إلى تعزيز الشباب في قيادة المستقبل الرقمي. 
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تميز المنتدى، وهو من تنظيم جامعة القديس يوسف في بيروت وRethinking Lebanon، بحضور لافت للجيش اللبناني والقوى الأمنية، ونخبة من القادة والمستشارين وأصحاب شركات ومبادرات ومبدعين ،أطباء، مهندسين وباحثين من مختلف القطاعات والشركات العالمية المتعددة الجنسيات والجامعات الرائدة عالميا والمستشفيات ومراكز الأبحاث، لتبادل الخبرات، واكتساب المهارات، وإلهام الأجيال القادمة لقيادة العالم الرقمي.

 يهدف المنتدى إلى تمكين الشباب من تطوير مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا والقيادة، وتقديم منصة تتيح لهم فرصة بناء شبكات تواصل قوية ومؤثرة، ويشكل فرصة فريدة للشباب لتعلم أفضل الممارسات في القيادة الرقمية، واستكشاف فرص التعاون مع قادة المستقبل والمختصين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات و التكنولوجيا المالية والصحية والابتكار وريادة الأعمال.

يعمل منتدى القادة الشباب الرقمي الدولي على تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:
 
- تعزيز القدرات القيادية: وفر المنتدى مجموعة من الجلسات وورش عمل ركزت على تطوير مهارات القيادة الرقمية لدى الشباب، ما يمكّنهم من تحقيق التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم.
 
- تحفيز الابتكار والمبادرة الفردية: يشجع المنتدى المشاركين على تطوير أفكار مبتكرة وحلول للتحديات التي تواجه المجتمع الرقمي اليوم.
 
- بناء شبكات التواصل: يتيح المنتدى فرصة للتواصل وتبادل الأفكار مع نخبة من القادة الشباب حول العالم، مما يسهم في خلق بيئة تعاون دولية.
وجمع المنتدى أكثر من 600 شخص حضوريا في حرم الجامعة والآلاف افتراضيا عبر تطبيق Metaverseو Zoom .
 

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