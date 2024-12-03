نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: غدا سيكون التحذير الأخير

صدر عن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة البيان التالي:

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لغاية اليوم ورغم كل المطالبات والمناشدات، لم تدفع المدارس الخاصة المستحقات لصندوق التعويضات مضاعفة ١٧ مرة بما ينص عليه المرسوم الأخير الذي صدر في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنّ الأساتذة المتقاعدين سيتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية من دون أي زيادة نهاية شهر كانون الأول ٢٠٢٤، ما يعني كارثة كبرى لا يمكن تحمّلها، وهي عملية إعدام لهؤلاء المعلمين، وخصوصا في ظروف الحرب الحالية التي يمر بها لبنان، والتي لم يتقاضوا فيها طيلة الشهرين الماضيين أي زيادة على رواتبهم التي لا تتخطى شهريًا الثلاثة ملايين ليرة لبنانية في حدها الأقصى.إزاء هذا الواقع تدعوكم النقابة إلى مؤتمر صحافي يعقد غدا الأربعاء في مقرها في بدارو للإعلان عن خطوات تصعيدية في حال لم تسدد المدارس الخاصة المستحقات وفق المرسوم خلال هذا الأسبوع، وقد تقاضتها من المعلمين منذ أيام وفقًا لبياناتها المالية.غدا سيكون التحذير الأخير قبل فوات الأوان وخسارة العام الدراسي. لن نقبل بتاتا بأن يموت المعلمون المتقاعدون جوعا وسيكون لنا موقف حاسم بهذا الخصوص غدا.المكان: نقابة المعلمين بدارو، الساعة ٣ بعد الظهر".