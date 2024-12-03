Advertisement

لبنان

مخزومي من دار الفتوى: لضرورة العيش في كنف الدولة

Lebanon 24
03-12-2024 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1287413-638688442846448046.png
Doc-P-1287413-638688442846448046.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، وكان عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وآخر التطورات المتعلقة بالحرب في لبنان.

إثر اللقاء، قال مخزومي: "الزيارة هي لتهنئة سماحته وكل اللبنانيين بوقف الحرب الهمجية على لبنان والجرائم الإسرائيلية التي كانت تمارس بحق أهلنا".
Advertisement

أضاف: "ما نشهده مؤخرا يشير إلى عدم وجود نية سياسية لدى الحكومة لتطبيق بنود اتفاق وقف اطلاق النار، وخير دليل على ذلك عدم مبادرة الحكومة حتى الآن إلى بحث مسألة الميزانية المخصصة للجيش الذي من شأنه أن ينتشر على الحدود الجنوبية، وكذلك لم يتم وضع خطة أمنية تلحظ كيفية العمل والتنسيق مع لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701."

وتابع: "منذ اليوم الأول كنا ضد حرب إسناد غزة التي أعلنها حزب الله، كما نحن ضد أي حرب إسناد في سوريا".

وأكد "ضرورة العيش في كنف الدولة، وألا يكون هنالك أحزاب تقرر إدارة قسم من الدولة وفقا لأجنداتها الخاصة".

ودعا مخزومي إلى "تطبيق اتفاق الطائف الذي يعتبر نموذجاً للعيش المشترك في البلد، وانتخاب رئيس قادر وإصلاحي". كما دعا إلى "تشكيل حكومة إصلاحية، وتفعيل دور مجلس النواب لإقرار الإصلاحات الضرورية للنهوض بلبنان"، لافتا إلى أنه "لا يمكن إعادة من له دور في خراب البلد أو متورط في ملفات الفساد السياسي والمالي الى الحكومة".

وطالب بـ"جلسة مصارحة ومصالحة"، مشيرا إلى أن "الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم طالب الدولة بتطبيق نفوذها، لذلك يجب أن نتلقف هذه الدعوة الإيجابية ونبني عليها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2024-12-03
12:48 | 2024-12-03
12:32 | 2024-12-03
12:32 | 2024-12-03
11:58 | 2024-12-03
11:50 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24