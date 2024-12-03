مخزومي من دار الفتوى: لضرورة العيش في كنف الدولة

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، وكان عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وآخر التطورات المتعلقة بالحرب في لبنان.إثر اللقاء، قال مخزومي: "الزيارة هي لتهنئة سماحته وكل اللبنانيين بوقف الحرب الهمجية على لبنان والجرائم الإسرائيلية التي كانت تمارس بحق أهلنا".أضاف: "ما نشهده مؤخرا يشير إلى عدم وجود نية سياسية لدى الحكومة لتطبيق بنود اتفاق وقف اطلاق النار، وخير دليل على ذلك عدم مبادرة الحكومة حتى الآن إلى بحث مسألة الميزانية المخصصة للجيش الذي من شأنه أن ينتشر على الحدود الجنوبية، وكذلك لم يتم وضع خطة أمنية تلحظ كيفية العمل والتنسيق مع لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701."وتابع: "منذ اليوم الأول كنا ضد حرب إسناد غزة التي أعلنها حزب الله، كما نحن ضد أي حرب إسناد في سوريا".وأكد "ضرورة العيش في كنف الدولة، وألا يكون هنالك أحزاب تقرر إدارة قسم من الدولة وفقا لأجنداتها الخاصة".ودعا مخزومي إلى "تطبيق اتفاق الطائف الذي يعتبر نموذجاً للعيش المشترك في البلد، وانتخاب رئيس قادر وإصلاحي". كما دعا إلى "تشكيل حكومة إصلاحية، وتفعيل دور مجلس النواب لإقرار الإصلاحات الضرورية للنهوض بلبنان"، لافتا إلى أنه "لا يمكن إعادة من له دور في خراب البلد أو متورط في ملفات الفساد السياسي والمالي الى الحكومة".وطالب بـ"جلسة مصارحة ومصالحة"، مشيرا إلى أن "الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم طالب الدولة بتطبيق نفوذها، لذلك يجب أن نتلقف هذه الدعوة الإيجابية ونبني عليها".