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لبنان

وفاة الرقيب أوّل في الجيش رائد رشيد العس في حادث سير

Lebanon 24
03-12-2024 | 10:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الرقيب أوّل في الجيش رائد رشيد العس من فوج المدفعية الثاني، في حادث سير في المنية.
 
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الجيش

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