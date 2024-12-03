بيان إسرائيلي جديد يتكلم عن العمليات في لبنان وسط وقف إطلاق النار.. إليكم تفاصيله

#عاجل رئيس الأركان في جنوب لبنان: "مهمتنا - ضمان عدم عودة البنية التحتية للإرهاب إلى هذه المنطقة"
🔸أجرى رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هليفي، أمس (الاثنين) تقييمًا للوضع وجولة ميدانية في منطقة جنوب لبنان مع قائد القيادة الشمالية وقائد فرقة "الجليل" (91) وقادة آخرين.
🔸رئيس… pic.twitter.com/YIsRhhL2TO
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 3, 2024
#عاجل رئيس الأركان في جنوب لبنان: "مهمتنا - ضمان عدم عودة البنية التحتية للإرهاب إلى هذه المنطقة"
🔸أجرى رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هليفي، أمس (الاثنين) تقييمًا للوضع وجولة ميدانية في منطقة جنوب لبنان مع قائد القيادة الشمالية وقائد فرقة "الجليل" (91) وقادة آخرين.
🔸رئيس… pic.twitter.com/YIsRhhL2TO