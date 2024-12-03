بيان إسرائيلي جديد يتكلم عن العمليات في لبنان وسط وقف إطلاق النار.. إليكم تفاصيله

خلال جولة ميدانية وتقييم للوضع في جنوب لبنان،رافقه خلالها قائد القيادة الشمالية وقائد فرقة "الجليل" (91)، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، أن "مهمة الجيش هي ضمان عدم عودة البنية التحتية للجماعات المسلحة إلى هذه المنطقة".



وزعم هاليفي أن العمليات الإسرائيلية أسفرت عن "سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف العناصر المسلحة، وتدمير البنية التحتية الخاصة بهم، واسترجعت كميات كبيرة من الأسلحة". وأوضح أن "العناصر المسلحة لم تعد قادرة على الاقتراب من الشريط الأول للقرى القريبة من الحدود بعد أن دُمِّرت مواقعهم تمامًا".



وأضاف هاليفي أن الجيش الإسرائيلي يلتزم بوقف إطلاق النار، لكن يواصل اتخاذ إجراءات دقيقة لضمان أمن بلدات الشمال.



وقال أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تشمل جبهات قريبة وبعيدة، مع تصميم كبير لدى القوات العاملة في الجنوب وغزة وفي الضفة الغربية.

#عاجل رئيس الأركان في جنوب لبنان: "مهمتنا - ضمان عدم عودة البنية التحتية للإرهاب إلى هذه المنطقة"



🔸أجرى رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هليفي، أمس (الاثنين) تقييمًا للوضع وجولة ميدانية في منطقة جنوب لبنان مع قائد القيادة الشمالية وقائد فرقة "الجليل" (91) وقادة آخرين.



🔸رئيس… pic.twitter.com/YIsRhhL2TO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 3, 2024 Advertisement



