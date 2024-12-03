في "جبل روس".. هذا ما قام به "لواء الجبال 810" الإسرائيلي

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وأعلن الجيش الاسرائيلي، في بيان أن "قوات لواء الجبال 810 تواصل العمل على إزالة التهديدات في المنطقة"، مضيفاً أنّ "قوات لواء الجبال نفذت عمليات مداهمة مركزة في منطقة جبل روس في إطار الجهود الدفاعية لتدمير الأنفاق التابعة لحزب الله".وذكر أن "القوات الإسرائيلية دمرت هذا الأسبوع جميع المستندات والبنى التحتية وحيدت كافة التهديدات في المنطقة". (روسيا اليوم)