حركة "أمل" شيعت الشهيدة غدير حسن قازان

شيّعت حركة "أمل" وأهالي بلدة شحور والجوار الشهيدة غدير حسن قازان.

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وشارك في مراسم التشييع عضوا كتلة "التنمية والتحرير" النائبان علي خريس وأيوب حميد، إلى جانب أعضاء المنطقة الثالثة في إقليم جبل عامل، مدير منشآت النفط زياد الزين، وعدد من العلماء والشخصيات الاجتماعية.وأمّ الصلاة على الجثمان إمام بلدة شحور الشيخ إبراهيم خليل، ثم ووريت الشهيدة في الثرى.