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لبنان

عن جلسة انتخاب الرئيس المُنتظرة.. هذا آخر ما كُشف

Lebanon 24
03-12-2024 | 14:31
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كشف زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري لقناة "الجديد" أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستُعقد في 9 كانون الثاني، في خطوة تتعارض مع توقعات البعض، مشيرين إلى أن حكومة جديدة ستُشكل خلال الشهر نفسه.

وفي سياق آخر، أكد الزوار أن الاجتماع الأول للجنة المراقبة سيُعقد يوم الجمعة أو السبت المقبلين في الناقورة.
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من جهته، علّق بري أمام زواره على فكرة الجلسات المتتالية والمفتوحة لانتخاب الرئيس بالقول: "أنا "عازم" سفراء على جلسة الانتخاب، شو بقلن ما تواخذونا اليوم ما زبطت؟ رجعوا بكرا؟".
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