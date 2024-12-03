عن موعد لقاء جنبلاط مع جعجع.. هذا ما قالته مفوضية الإعلام في الإشتراكي

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"يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل عن موعد زيارةٍ سيقوم بها الرئيس وليد جنبلاط إلى معراب للقاء الدكتور سمير جعجع يوم غد الأربعاء. إنّ مفوضية الإعلام إذ تؤكد أن الزيارة سبق وأعلن الرئيس وليد جنبلاط عن نيّته القيام بها، إلا أن موعدها يبقى ملكاً لجنبلاط وجعجع وفقاً لجدول مواعيدهما، وهو لم يتحدد لغاية الآن، وعندما ستحصل ستكون وسائل الإعلام على علم بها".أضافت المفوضية:" وتذكّر المفوضية بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها وعدم الدخول في متاهات التوقعات والمواعيد".