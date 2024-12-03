"كورال الفيحاء" تحيي أمسية فنية مميزة في كازينو لبنان

أقيمت أمسية فنية مميزة في كازينو لبنان ليلة أمس، أحياها كورال الفيحاء بتنظيم من لجنة "بيلبقلنا الفرح" البقاعية برئاسة السيدة رولا التوم، وبإدارة الإعلامية باتريسيا سماحة.

وبقيادة المايسترو باركيف تسلاكيان، قدم كورال الفيحاء مجموعة مختارة من الأغنيات التي تراوحت بين التراث اللبناني والموسيقى العالمية، ما أضفى على الأمسية أجواء من الفرح والحنين.

Advertisement

استهل الحفل بدقيقة صمت عن أرواح الشهداء والضحايا الذين سقطوا جراء الحرب الأخيرة على لبنان، ومن ثم أنشد الكورال النشيد الوطني اللبناني بمشاركة الحضور، في لحظة مفعمة بالمشاعر الوطنية.



وضم الحضور نخبة من الشخصيات الرسمية والاجتماعية، منهم: وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، وزير السياحة وليد نصار، وعدد من النواب، إضافة إلى ممثلي الأجهزة العسكرية والأمنية، وشخصيات ثقافية وإعلامية.





وفي السياق، تحدث الوزير المكاري، مؤكدًا "أهمية الأنشطة الثقافية في تعزيز قيم الوحدة الوطنية" ومشيدًا بـ"المستوى الفني المميز الذي يقدمه كورال الفيحاء".





