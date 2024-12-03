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لبنان

مع استمرار صمود اتفاق وقف إطلاق النار.. خروقات واعتداءات إسرائيلية على الأراضي الجنوبية

Lebanon 24
03-12-2024 | 16:21
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نفذت قوات العدو الإسرائيلي سلسلة من الخروقات والاعتداءات على الأراضي الجنوبية، اليوم الثلاثاء، حسب مندوبة "لبنان24".

وفي التفاصيل، شنت الطائرات المسيّرة التابعة للعدو الإسرائيلي غارات على عدد من المواقع في مناطق بيت ليف، شبعا، ودير سريان، مما أدى إلى أضرار مادية في تلك المناطق. كما شهدت بلدات يارون ومحيبيب تفجيرات ناجمة عن قذائف إسرائيلية، مما أثار قلق السكان المحليين.
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وفي الوقت نفسه، استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق راشيا الفخار وسهل الخيام في مرجعيون، حيث تم قصف بعض المواقع، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات دون ورود تقارير فورية عن إصابات.

وفي خطوة تصعيدية أخرى، استهدفت القوات الإسرائيلية منطقة بنت جبيل بالأسلحة الرشاشة، حيث كانت تقوم بعمليات تمشيط على الأرض، مما دفع السكان إلى اتخاذ تدابير احترازية خوفًا من تطور الوضع.
 
وفي وقت سابق اليوم، أكّد البنتاغون أنّ "وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال صامدا".
 
من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو "نُنفذ وقف إطلاق النار في لبنان بقبضة من حديد، ونتحرّك ضدّ أيّ انتهاك سواء كان بسيطاً أو جسيماً".


وأضاف نتنياهو: "نحن في حالة وقف إطلاق نار مع "حزب الله" وليس نهاية الحرب".


وتابع: "ملتزمون بإعادة سكان الشمال بأمان إلى بيوتهم".

 

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