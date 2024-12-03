مع استمرار صمود اتفاق وقف إطلاق النار.. خروقات واعتداءات إسرائيلية على الأراضي الجنوبية

Advertisement

نفذت قوات العدو الإسرائيلي سلسلة من الخروقات والاعتداءات على الأراضي الجنوبية، اليوم الثلاثاء، حسب مندوبة "لبنان24".وفي التفاصيل، شنت الطائرات المسيّرة التابعة للعدو الإسرائيلي غارات على عدد من المواقع في مناطق بيت ليف، شبعا، ودير سريان، مما أدى إلى أضرار مادية في تلك المناطق. كما شهدت بلدات يارون ومحيبيب تفجيرات ناجمة عن قذائف إسرائيلية، مما أثار قلق السكان المحليين.وفي الوقت نفسه، استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق راشيا الفخار وسهل الخيام في مرجعيون، حيث تم قصف بعض المواقع، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات دون ورود تقارير فورية عن إصابات.وفي خطوة تصعيدية أخرى، استهدفت القوات الإسرائيلية منطقة بنت جبيل بالأسلحة الرشاشة، حيث كانت تقوم بعمليات تمشيط على الأرض، مما دفع السكان إلى اتخاذ تدابير احترازية خوفًا من تطور الوضع.