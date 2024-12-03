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لبنان

اهالي ضحايا انفجار المرفأ يتحرّكون اليوم

Lebanon 24
03-12-2024 | 22:29
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ينفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام "تمثال المغترب"اعتراضاً على بند مدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم يقضي بدرس الوضعيّة القانونيّة والوظيفيّة لهاني الحاج شحادة، الذي كان عضواً في المجلس الأعلى للجمارك، بعد أن كان من الموقوفين المدّعى عليهم من قبل القاضي طارق البيطار في ملفّ انفجار مرفأ بيروت.
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واكدت المحامية سيسيل روكز ان البند 26 المدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً ينص على درس الوضع الوظيفي لهاني الحاج شحاده. لماذا يريدون درسه؟ طبعاً تمهيداً لإعادته ربما الى عمله. كأهالي الضحايا، أصدرنا بيانا أكدنا فيه ان لا يمكن لهذا الامر أن يمرّ.
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