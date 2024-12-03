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لبنان

تحذيرات للنواب الوسطيين والمعارضين.. ومخاوف من تغيير المشهد البرلماني

Lebanon 24
03-12-2024 | 22:42
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كتب الان سركيس في" نداء الوطن": يقف لبنان اليوم أمام معركة مصيرية، الانتخابات الرئاسية ستكون عنوان التغيير في المرحلة المقبلة وإيران لن تُسلّم بخسارة نفوذها في لبنان، لذلك يبقى منسوب الخوف مرتفعاً حسب المعلومات بعد تنبيهات جديّة وصلت إلى النواب في المعارضة السيادية والوسطيين، عبر سفراء عرب وأكدها سفراء أجانب، مبنية على تقارير ومعلومات استخباراتية، تفيد بأن إيران قد تقدم على خطوات في الداخل اللبناني بعد حشرها في الإقليم ولقلب المعادلة بعد خسارة "حزب الله" الحرب وقد تلجأ إلى اغتيال قادة رأي وإعلاميين ونواب للإبقاء على السطوة الداخلية.
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والملفت أن التحذيرات لم تقتصر على نواب المعارضة السيادية الذين يجاهرون برفض سياسات إيران و"حزب الله"، بل شملت المستقلين والوسطيين، فالخطر حسب المعطيات يلاحق جميع النواب الذين لا تصبّ أصواتهم في مصلحة ما تريده إيران، ولا يسلم منها نواب "التيار الوطني الحرّ" في حال بقائهم على موقفهم. وجميعهم معرّضون للخطر لقلب المعادلة الداخلية.


وبحسب من نقل التحذيرات، يقع الاختيار على النواب لسهولة الوصول إليهم لأنهم يتنقلون داخل مناطقهم، ويؤدي اغتيالهم إلى اختلال في الأغلبية النيابية خصوصاً في معركة رئاسة الجمهورية، إذا ما اختار محور "الممانعة" الذهاب إلى المواجهة حتى النهاية ولم يقبل بالتخلي عن مرشحه ويحاول فرضه بالقوة لإظهار أن التوازنات الداخلية والإقليمية لم تتغير
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