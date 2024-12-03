19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"مقام كبير" لنصر الله وصفي الدين في الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
03-12-2024
|
22:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد علوش في" الديار": عندما نعى حزب الله أمين عامه الشهيد السيد حسن نصر الله، تساءل الجمهور ومحبي السيد عن موعد التشييع، فكان أن اتخذ القرار داخل الحزب بأن يُدفن السيد كوديعة إلى حين انتهاء الحرب، وإقامة التشييع الذي يليق بهذه القامة الوطنية والعربية الكبيرة. كما وعندما تم نعي السيد هاشم صفي الدين أصبح التشييع مزدوجاً، حيث سيُصار إلى إقامة تشييع مشترك للسيدين، بحسب معلومات "الديار".
Advertisement
توقف إطلاق النار وبدأت المشاورات داخل الحزب حول ملف التشييع ومكان الدفن، حيث تُشير المعلومات إلى أن الحزب لم يقرر بعد بشكل حاسم، إذا كان سيُقيم التشييع قبل انتهاء مهلة الستين يوماً المنصوص عليها باتفاق وقف إطلاق النار، أم سينتظر لما بعدها، إلى حين انسحاب الجيش "الإسرائيلي" بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني، وعودة كل المهجرين إلى قراهم، لأنه لا يُريد أن يعكّر اي شيء الجوّ في هذه المناسبة العظيمة.
يريد حزب الله من مناسبة التشييع المشترك للشهيدين نصر الله وصفي الدين أن يكون يوماً استثنائياً، على الصعيدين الرسمي والشعبي، حيث سيكون هناك تشييع رسمي بداية، يحضره رؤساء دول وشخصيات سياسية كبيرة سيتم توجيه الدعوات إليها، يليه في نفس اليوم التشييع الشعبي الذي يُريده الحزب أن يشكل استفتاءً شعبياً حول المقاومة، لذلك لا بد من أن يكون الجوّ مناسباً للتشييع.
كذلك لأجل تشييع ناجح داخل الضاحية الجنوبية، لا بدّ من رفع الركام وفتح الطرقات وعودة الحياة إلى الضاحية، لكي تكون قادرة على استيعاب الزحف البشري يوم التشييع، حيث تؤكد المعلومات أن عدداً كبيراً من المواطنين ينتظرون تحديد موعد التشييع لكي يحضروا إلى لبنان من الخارج للمشاركة. وهنا تُشير المعلومات الخاصة بالديار، إلى أن الحزب سيحدد موعد التشييع قبل فترة من الزمن، لتسهيل مهمة وصول الدعوات وتثبيت المواعيد للحضور.
إلى جانب الموضوع المهم المتعلق بموعد التشييع، هناك موضوع لا يقل أهمية داخل أروقة الحزب حول مكان الدفن، حيث تكشف المعلومات الخاصة بـ"الديار" إلى أن الحزب ينوي تشييد مقام أو مرقد حول ضريح الشهيدين نصر الله وصفي الدين، يُشبه ما قام به الحزب للسيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيت البقاعية، مشيرة إلى أن البحث يتم اليوم حول المكان الذي سيتم فيه إنشاء مثل هذا المرقد، حيث يدور النقاش حول ثلاثة أماكن مفترضة، اثنان منها داخل الضاحية الجنوبية، وواحد في منطقة طريق المطار القديم، وسيتم اختيار المكان بناء على المساحة المتاحة والقدرة على استيعاب الزوار بعد الإنتهاء من تشييده.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
يأسران القلوب.. جيسيكا عازار تنشر فيديو لولديها فهد وشانا تعرفوا إليهما
Lebanon 24
يأسران القلوب.. جيسيكا عازار تنشر فيديو لولديها فهد وشانا تعرفوا إليهما
03:45 | 2024-12-03
03/12/2024 03:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة... دبابات إسرائيليّة وصلت إلى هذه النقطة في الجنوب
Lebanon 24
لأوّل مرّة... دبابات إسرائيليّة وصلت إلى هذه النقطة في الجنوب
07:15 | 2024-12-03
03/12/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مطادرة وتوقيف وسط الأوتوستراد
Lebanon 24
مطادرة وتوقيف وسط الأوتوستراد
08:30 | 2024-12-03
03/12/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يكسر سياسة "الصمت".. هل تعود الحرب على لبنان؟!
Lebanon 24
"حزب الله" يكسر سياسة "الصمت".. هل تعود الحرب على لبنان؟!
06:00 | 2024-12-03
03/12/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تزوّجت وقرّرت مُغادرة البلاد بسبب الحرب.. ملكة جمال لبنان السابقة في بيروت
Lebanon 24
بعدما تزوّجت وقرّرت مُغادرة البلاد بسبب الحرب.. ملكة جمال لبنان السابقة في بيروت
07:37 | 2024-12-03
03/12/2024 07:37:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:45 | 2024-12-04
لا تصعيد بإنتظار "الاجتماع"
01:44 | 2024-12-04
قذيفة على سهل مرجعيون... ونسف منازل ومبانٍ في الخيام ليلا
01:35 | 2024-12-04
اسرائيل تجدد تحذيرها لسكان جنوب لبنان.. لا تعودوا!
01:31 | 2024-12-04
سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على سهل الخيام
01:30 | 2024-12-04
بالارقام: هذه هي الاحصاءات الاولية لشهداء حزب الله
01:15 | 2024-12-04
الاتصالات السياسية تشتت الجهود الرئاسة ولا توحّدها
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
04/12/2024 08:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
04/12/2024 08:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
04/12/2024 08:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24