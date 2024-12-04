عصابة تستدرج شابين إلى الهرمل وتخطفهما.. إليكم تفاصيل العملية!

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن عصابة من التابعية السورية استدرجت كل من "ع. ح. ع" و "م. ر" إلى الهرمل وهما من مدينة طرابلس واختطفتهما.وفي التفاصيل، أوهم أفراد العصابة الشابين بتأمين عمل لهما عن طريق الفيسبوك، وتمكّنوا بعد استدراجهما إلى الهرمل من اختطافهما وطالبوا بفدية مالية قدرها 25.000 الف دولار عن كل منهما.وانتشر تسجيل صوتي يعود للخاطفين على مجموعات الواتساب يفيد بأن الشابين تعرضا للتعذيب والاعتداء، وان المهلة التي اعطيت لأهلهما تنتهي اليوم وأنه سيتم قتلهما في حال عدم تأمين المبلغ المطلوب.وعقب انتشار هذه التسجيلات، تحرّكت الاجهزة الامنية من أجل تحديد الجهة الخاطفة والعمل على تحرير الشابين.