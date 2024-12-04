"أمل" وبلدة شحور شيّعتا الشهيدة غدير قازان

Advertisement

شيّعت حركة "أمل وأهالي بلدة شحور الشهيدة غدير حسن قازان.شارك في مراسم التشييع، عضوا كتلة "التنمية والتحرير" النائبان علي خريس وأيوب حميد، إلى جانب أعضاء المنطقة الثالثة في إقليم جبل عامل، ومدير منشآت النفط زياد الزين، وعدد من العلماء والشخصيات الاجتماعية.أمّ الصلاة إمام بلدة شحور الشيخ إبراهيم خليل، ثم ووريت الشهيدة في الثرى.