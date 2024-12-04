Advertisement

لبنان

بالارقام: هذه هي الاحصاءات الاولية لشهداء حزب الله

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-12-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1287689-638688980750031228.jpg
Doc-P-1287689-638688980750031228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأ "حزب الله" منذ فترة اعداد إحصاء رسمي لعدد شهدائه نتيجة العدوان الاسرائيلي، وسط تعقيدات بالغة نتيجة واقع الجبهة واستمرار وجود اعداد من العناصر تحت الانقاض او فقدان اي اثر للبعض الاخر.
وبحسب المعطيات فان  العدد النهائي لشهداء الحزب سيظهر جلياً عندما ينجز الحزب "لوائح شهداء المقاومة"، وهو امر يتوقع أن يأخذ وقتا طويلا، علما ان  الحزب احتاج إلى مهلة ثلاثة أشهر بعيد حرب تموز 2006 لكي ينجز هذه  اللوائح.
Advertisement
وبحسب الاحصاءات الاولية المستندة  الى بيانات النعي التي كان يصدرها الحزب وأكثر من مصدر على صلة بالحزب فان العدد التقريبي للشهداء  الحزبيين هو ما بين 3500 و4000 عنصر  وهو رقم يُعدّ ضخماً إذا ما قورن بخسائر الحزب في حرب تموز التي أعلن أنها بلغت نحو 260، فيما يقدّر المصابون والجرحى بأكثر من عشرة آلاف.
وفي سياق متصل، افادت مصادر موثوقة ان  "حزب الله" بجري ورشة "تنظيم" تتناول ملء الفراغات في هيكليته، وهناك حديث عن تولي شخصية أمنية في الحزب "قيادة الظل"، على أن يكون الشيخ نعيم قاسم في الواجهة الاعلامية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:07 | 2024-12-04
05:00 | 2024-12-04
05:00 | 2024-12-04
04:59 | 2024-12-04
04:56 | 2024-12-04
04:50 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24