قذيفة على سهل مرجعيون... ونسف منازل ومبانٍ في الخيام ليلا

سقطت قذيفة مدفعية على سهل مرجعيون، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



Advertisement وكان العدو نسف بعد منتصف الليل، منازل ومباني في بلدة الخيام، حيث سمع دوي الانفجار في أنحاء الجنوب.

كما ونفذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة على الخيام وكفركلا، بالإضافة إلى قصف مدفعي على كفركلا .