Advertisement

لبنان

قذيفة على سهل مرجعيون... ونسف منازل ومبانٍ في الخيام ليلا

Lebanon 24
04-12-2024 | 01:44
A-
A+
Doc-P-1287693-638688987919531958.jpeg
Doc-P-1287693-638688987919531958.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سقطت قذيفة مدفعية على سهل مرجعيون، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
وكان العدو نسف بعد منتصف الليل، منازل ومباني في بلدة الخيام، حيث سمع دوي الانفجار في أنحاء الجنوب.
Advertisement
 
كما ونفذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة على الخيام وكفركلا، بالإضافة إلى قصف مدفعي على كفركلا .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:07 | 2024-12-04
05:00 | 2024-12-04
05:00 | 2024-12-04
04:59 | 2024-12-04
04:56 | 2024-12-04
04:50 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24