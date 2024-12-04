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لبنان

ملفّ ساخن ينفجر من جديد مع نهاية العام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-12-2024 | 02:45
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يقول قاضٍ بارز إنّ "ملفّاً ساخناً سيفجّر حقائق جديدة في المرحلة المقبلة بين نهاية العام وبداية العام الجديد، وهو الأمر الذي باتت جهة سياسية على دراية تامة به.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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