ملفّ ساخن ينفجر من جديد مع نهاية العام

يقول قاضٍ بارز إنّ "ملفّاً ساخناً سيفجّر حقائق جديدة في المرحلة المقبلة بين نهاية العام وبداية العام الجديد، وهو الأمر الذي باتت جهة سياسية على دراية تامة به.

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