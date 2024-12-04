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لبنان
تفجير منازل وعمليات تمشيط.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي في الخيام
Lebanon 24
04-12-2024
|
02:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" لأن جيش العدو الاسرائيلي نفّذ عملية تفجير لمنازل المواطنين في الاطراف الشرقية -الجنوبية لمدينة الخيام صباح اليوم.
كما قام جنود العدوّ بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه مدينة الخيام وبلدة كفركلا.
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