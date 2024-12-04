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لبنان

تفجير منازل وعمليات تمشيط.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي في الخيام

Lebanon 24
04-12-2024 | 02:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" لأن جيش العدو الاسرائيلي نفّذ عملية تفجير لمنازل المواطنين في الاطراف الشرقية -الجنوبية لمدينة الخيام صباح اليوم.

كما قام جنود العدوّ بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه مدينة الخيام وبلدة كفركلا.
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