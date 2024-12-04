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لبنان

"حزب الله" يبدأ اليوم مسح الأضرار في النبطية وكفرجوز

Lebanon 24
04-12-2024 | 02:48
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أعلن بيان صادر عن قيادة "حزب الله" في مدينة النبطية أن عملية مسح الأضرار تنطلق اليوم في النبطية وكفرجوز.
 
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