في عكّار.. عثر عليه جثة داخل محلّ

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تمّ العثور على شخص من التابعية السورية جثة داخل محل في بلدة مشتى حمود العكارية.



وبحسب المعلومات، لم تظهر على جسده اي آثار وقد حضرت قوى الامن الداخلي الى المكان وفتحت تحقيقاً، علماً أنه كان يعاني من امراض صحية.

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