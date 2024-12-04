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لبنان
في عكّار.. عثر عليه جثة داخل محلّ
Lebanon 24
04-12-2024
|
03:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تمّ العثور على شخص من التابعية السورية جثة داخل محل في بلدة مشتى حمود العكارية.
وبحسب المعلومات، لم تظهر على جسده اي آثار وقد حضرت قوى الامن الداخلي الى المكان وفتحت تحقيقاً، علماً أنه كان يعاني من امراض صحية.
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جثة
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