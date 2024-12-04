تفجير قنابل عنقودية في شبريحا... واصابة طفل

قامت وحدات الهندسة في للجيش، بتفجير عدد من القنابل العنقودية في بلدة شبريحا، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



يذكر ان احدى القنابل العنقودية انفجرت بالطفل محمد شحادة، ما ادى الى إصابته ونقله الى مستشفى صور للمعالجة.