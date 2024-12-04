دريان استقبل رئيس مجلس إدارة مستشفى المشرق

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان رئيس مجلس إدارة مستشفى المشرق الدكتور أنطوان معلوف وعضو مجلس إلادارة فايز حمدان، في حضور المستشار عثمان مجذوب.



وأشاد معلوف ب"مواقف المفتي الوطنية ودوره الكبير في الحفاظ على وحدة البلد"، ثم عرض مستشفى المشرق الفرنسي بانشاء مركز خاص متطور جدا والبدء بتدريب أطباء من لبنان والعالم العربي والشرق الأوسط على أحدث تقنيات العمليات الجراحية عن بعد( Robotic ) بتقنية حديثة جدا تكنولوجيا، بعد حصول المستشفى على حصرية التعاون مع Arcad robotic ، وهذا المركز سيساهم ببقاء لبنان ضمن أفضل دول المنطقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية المتطورة جدا".

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